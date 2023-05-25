Лидер «Феррари» на домашнем Гран-при — просто катастрофа: три аварии, пять сходов

Пилотов Формулы-1 нередко преследуют неудачи на домашних трассах — давление высоко, а желания отличиться — больше, чем на других этапах. Однако случай Шарля Леклера уникален — за шесть лет выступлений в Монте-Карло у него пять сходов и лишь один финиш. Да и тот не принёс особой радости.

В преддверии очередного Гран-при Монако предлагаем вспомнить все неудачи Леклера в домашних гонках.

Сезон-2017: два схода за уикенд

В Монако Шарль впервые выступал в 2017 году — в Формуле-2. Леклер выиграл квалификацию и уверенно лидировал вплоть до середины дистанции, но затем выехал автомобиль безопасности, и на срочном пит-стопе у механиков «Премы» возникли проблемы с креплением переднего левого колеса. Вместо рестарта монегаску пришлось во второй раз ехать в боксы — докручивать диск, но это не помогло — за 13 кругов до финиша Шарль снова свернул на пит-лейн и сошёл с дистанции.

Леклер на этапе Ф-2 в Монако в 2017 году Фото: fiaformula2.com

В короткой гонке — она в то время проходила в воскресенье — Леклер стартовал 17-м, застрял в трафике и даже пропустил стоявших на решётке дальше Вишою и Николаса Латифи. К 21-му кругу из-за проблем с электрикой Шарль во второй раз подряд сошёл с дистанции. Впрочем, несмотря на эту неудачу, будущий лидер «Феррари» возьмёт титул чемпиона Ф-2 на предпоследнем этапе.

Сезон-2018: столкновение после отказа тормозов

В следующий раз Леклер приехал на родную трассу уже в качестве пилота Формулы-1. В квалификации Шарль занял 14-е место, опередив своего напарника по «Зауберу» (сейчас — «Альфа Ромео») Маркуса Эрикссона на 0,44 секунды. При этом монегаск, отметим, уступил Сергею Сироткину на «Уильямсе», который «привёз» Лэнсу Строллу ещё больше — 0,62 секунды.

Столкновение Леклера и Хартли Фото: twitter.com/f1

На первом отрезке гонки Леклер застрял за Стоффелем Вандорном, а после пит-стопа оказался позади Брендона Хартли — новозеландец остановился кругом ранее и вышел вперёд. «Торо Россо» и «Заубер» почти до конца гонки шли друг за другом и за восемь кругов до финиша занимали 11-е и 12-е места, пока у Леклера на выходе из тоннеля не отказали тормоза и он на полном ходу не врезался в соперника.

Сезон-2019: провал стратегов и неуступчивый Халк

В 2019 году проблемы у Леклера начались уже в квалификации. Шарль теперь выступал за «Феррари», и в первом сегменте стратеги «Скудерии» решили сэкономить комплект резины и не выезжать на новую попытку, посчитав, что первой хватит. Но с каждым кругом трасса становилась всё быстрее, и в итоге главный герой трибун откатился на 15-ю строчку, не пройдя в Q2. В гонке Леклер яростно прорывался, обогнал Ландо Норриса и Ромена Грожана и к седьмому кругу пробился на 12-е место.

Разворот Леклера в борьбе с Хюлькенбергом Фото: кадр из видео

Но затем впереди оказался менее уступчивый Нико Хюлькенберг, который оставил минимум места, когда в конце восьмого круга Шарль пошёл в отчаянную атаку в «Раскассе». В итоге «Феррари» правым бортом коснулась отбойника, левой стороной антикрыла чиркнула по «Рено» и встала поперёк трассы. Монегаск поехал дальше, но заднее правое колесо лопнуло, подвеска погнулась, и на 17-м круге гонка закончилась для него окончательно.

Сезон-2021: авария и несостоявшийся поул

Ф-1 вернулась в Монако два года спустя — в 2020-м гонка не проводилась из-за ковида. Леклер на этот раз прошёл и во второй, и даже в третий сегмент, а в первой попытке в Q3 даже превзошёл Ферстаппена на 0,2 секунды. Зато во второй попытке Шарль на выходе из «Бассейна» разложил свою «Феррари» об отбойник. Авария произошла на последней минуте квалификации, Макс так и не успел закончить последнюю попытку, и поул в итоге остался за Леклером.

Машина Леклера после аварии в «Бассейне» Фото: Sebastien Nogier/Getty Images

Теперь главный вопрос был в пострадавшей от удара коробке передач Шарля. Обвес машины можно было починить без пенализаций, но, если поменять трансмиссию, пилот из-за штрафа будет стартовать с пит-лейн. Механики решили, что всё в порядке, однако машина стала барахлить уже на прогревочном круге. Из-за вышедшего из строя привода Леклер вообще не смог стартовать.

Сезон-2022: «чудеса» стратегии от «Феррари»

В первой фазе сезона-2022 «Скудерия» по-настоящему сражалась с «Ред Булл» за чемпионство, Леклер после шести этапов уступал Ферстаппену лишь шесть очков, а в Монако завоевал третий подряд и пятый в сезоне поул. Макс же остался только третьим, уступив в том числе Сайнсу — могло ли что-то пойти не так?

Леклер после победы в квалификации в 2022 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

Перед стартом гонки в Монте-Карло зарядил дождь. Начало заезда отложили, затем автомобиль безопасности несколько кругов катал пелотон по асфальту, дождь закончился, а трасса стала стремительно просыхать. Многие поехали в боксы за «промежуточными» шинами, но в «Феррари» не хотели терять позицию на трассе и медлили. Наконец на 18-м круге — позже всех — Шарля позвали в боксы и поставили «промежуточные».

Но трасса продолжала сохнуть, и те, кто вообще не стал менять свои «дождевые» шины, сразу перешли на слики — уже на 19-м круге Риккардо надел «хард». Пилоты один за другим поехали в боксы, и в их числе — Сайнс, который тоже миновал переход на «промежуточные», и Леклер, дважды побывавший на пит-лейне в течение трёх кругов.

Переход на «промежуточные» оказался слишком запоздалым Фото: Eric Alonso/Getty Images

Победил в итоге Перес, который одним из первых перешёл на «промежуточные», Сайнс стал вторым, а Макс Ферстаппен удовлетворился третьей позицией — на фоне лишь четвёртого места Леклера отрыв голландца вырос до девяти очков. Для Шарля же это был первый в жизни финиш в домашней гонке — но едва ли он принёс монегаску радость и облегчение.