Окон — о 4-м месте в квалификации ГП Монако: круг в конце был адским, я ударился о барьер

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 27 мая, в Монте-Карло. Напомним, француз занял четвёртое место.
«Мне очень понравилось! Что за день! Если бы перед уикендом нам сказали, что мы войдём в топ-5, то мы бы определённо подписались под этим.
Круг в конце [третьего сегмента] получился адским. Я ударился о заграждение, и это не было касание, это был тяжёлый удар. Но от машины ничего не отвалилось, и мне удалось закончить круг», – приводит слова Окона Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:11.365.
2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.084.
3. Шарль Леклер «Феррари» +0.106.
4. Эстебан Окон «Альпин» +0.188.
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.265.
6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.360.
7. Пьер Гасли «Альпин» +0.568.
8. Джордж Расселл «Мерседес» +0.599.
9. Юки Цунода «Альфа Таури» +0.717.
10. Ландо Норрис «Макларен» +0.889.
Легендарные Гран-при Монако Формулы-1
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