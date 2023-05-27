Окон — о 4-м месте в квалификации ГП Монако: круг в конце был адским, я ударился о барьер

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 27 мая, в Монте-Карло. Напомним, француз занял четвёртое место.

«Мне очень понравилось! Что за день! Если бы перед уикендом нам сказали, что мы войдём в топ-5, то мы бы определённо подписались под этим.

Круг в конце [третьего сегмента] получился адским. Я ударился о заграждение, и это не было касание, это был тяжёлый удар. Но от машины ничего не отвалилось, и мне удалось закончить круг», – приводит слова Окона Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:11.365.

2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.084.

3. Шарль Леклер «Феррари» +0.106.

4. Эстебан Окон «Альпин» +0.188.

5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.265.

6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.360.

7. Пьер Гасли «Альпин» +0.568.

8. Джордж Расселл «Мерседес» +0.599.

9. Юки Цунода «Альфа Таури» +0.717.

10. Ландо Норрис «Макларен» +0.889.

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