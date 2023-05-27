Хилл: самая захватывающая квалификация Формулы-1 в Монако, которую я когда-либо видел

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл прокомментировал ход квалификации Гран-при Монако Формулы-1.

«Самая захватывающая квалификация Формулы-1 в Монако, которую я когда-либо видел. Просто блестящий пилотаж со стороны сливок Ф-1. Потрясающе. Поздравления Максу. Это потребовало полной посвящённости и концентрации. Ну и какой у нас первый ряд решётки. Алонсо, ты звезда!» — написал Хилл в своём твиттер-аккаунте.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:11.365.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.084.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.106.

4. Эстебан Окон («Альпин») +0.188.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.265.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.360.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.568.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.599.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0.717.

10. Ландо Норрис («Макларен») +0.889.

Не прошли в третий сегмент:

11. Оскар Пиастри («Макларен») +1.030.

12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1.063.

13. Александер Албон («Уильямс») +1.162.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.258.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.260.

Не прошли во второй сегмент:

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.748.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.905.

18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.914.

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.158.

20. Серхио Перес («Ред Булл») +2.485.