Хилл: самая захватывающая квалификация Формулы-1 в Монако, которую я когда-либо видел

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл прокомментировал ход квалификации Гран-при Монако Формулы-1.
«Самая захватывающая квалификация Формулы-1 в Монако, которую я когда-либо видел. Просто блестящий пилотаж со стороны сливок Ф-1. Потрясающе. Поздравления Максу. Это потребовало полной посвящённости и концентрации. Ну и какой у нас первый ряд решётки. Алонсо, ты звезда!» — написал Хилл в своём твиттер-аккаунте.
Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:11.365.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.084.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.106.
4. Эстебан Окон («Альпин») +0.188.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.265.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.360.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.568.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.599.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0.717.
10. Ландо Норрис («Макларен») +0.889.
Не прошли в третий сегмент:
11. Оскар Пиастри («Макларен») +1.030.
12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1.063.
13. Александер Албон («Уильямс») +1.162.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.258.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.260.
Не прошли во второй сегмент:
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.748.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.905.
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.914.
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.158.
20. Серхио Перес («Ред Булл») +2.485.
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