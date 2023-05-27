Леклер потеряет три позиции на старте Гран-при Монако за блокировку Норриса

Стюарды Гран-при Монако Формулы-1 приняли решение по итогам разбирательств инцидента между Шарлем Леклером и Ландо Норрисом. В третьем сегменте квалификации монегаск явно помешал британскому пилоту «Макларена» Ландо Норрису, когда в тоннеле остался на гоночной траектории и тем самым вынудил Норриса затормозить и прервать быстрый круг.

По итогам слушаний судьи подтвердили вину Леклера и выписали ему штраф. Монегаск потеряет три позиции на стартовой решётке воскресной гонки. В итоговом документе стюарды подчеркнули, что командный мостик «Феррари» допустил ошибку, никак не проинформировав Леклера о приближении Норриса, что и привело к инциденту.

Таким образом, Шарль опустится с третьего места на шестое. По одной позиции отыграют Эстебан Окон, Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон.