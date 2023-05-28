Хорнер допустил возможность замены шасси для Переса после аварии в квалификации

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о причинах и последствиях аварии Серхио Переса в первом сегменте квалификации Гран-при Монако. Мексиканец будет начинать гонку в конце пелотона.

«К сожалению, Перес допустил ошибку слишком рано в первом сегменте. Я могу только предположить, что, возможно, он отвлёкся из-за «Альпин» с правой стороны, потому что он просто недооценил тот поворот, а трасса становилась всё быстрее и быстрее. Так что он будет корить себя за это. Возможно, нам придется заменить всё, включая шасси, просто в качестве меры предосторожности.

Будет тяжело. Макс Ферстаппен начинал с такой позиции несколько лет назад и только попал в десятку. Целью станет попадание в очки, потому что, скорее всего, это будет гонка с одним пит-стопом и здесь не получится использовать весь свой темп», — сказал Хорнер Sky Sports.

Гонка Гран-при Монако начнётся в 16:00 мск 28 мая.