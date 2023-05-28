Леклер – о шестом месте на ГП Монако: не смог бы выступить лучше

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 28 мая, в Монте-Карло. Напомним, Леклер финишировал шестым.

«Да, в прошлом мы допускали ошибки в стратегии. Но я не думаю, что это решение [перейти на промежуточные шины позже остальных] было ошибочным. В таких условиях, когда на трассе под дождём находится много машин на сликах, высока вероятность сейфти-кара.

Итак, мы ожидали машину безопасности из-за чьей-то ошибки, однако этого не произошло. Оглядываясь назад, можно сказать, что остановка до дождя была правильным решением.

Тяжело управлять машиной в трафике. Наш темп выше показанного сегодня, но я бы не смог выступить лучше», – приводит слова Леклера Sky Sports.

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