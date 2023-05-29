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Баттон — о выступлении Алонсо в Монако: Фернандо будет доволен вторым местом

Баттон — о выступлении Алонсо в Монако: Фернандо будет доволен вторым местом
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Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о выступлении испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Монако. Напомним, Алонсо показал второй результат. Победу добыл Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

«Фернандо всегда будет выжимать из машины максимум. И он всё ближе. Пока в его распоряжении нет всего необходимого, чтобы выиграть гонку, и это был их лучший шанс. Но он будет доволен таким результатом. Это было именно то, что они собирались сделать. Даже если бы они выбрали правильные шины, всё было бы очень близко. Однако «Ред Булл» был слишком быстр», — приводит слова Баттона Sky Sports.

«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:

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