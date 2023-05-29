Марко — о Пересе после ГП Монако: надеюсь, этих ошибок будет достаточно до конца сезона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлении мексиканского пилота Серхио Переса на Гран-при Монако, где он показал 16-й результат. После аварии в квалификации гонку Серхио начинал с последней позиции.

«Мы решили рискнуть. Было ясно, что придётся применить другую стратегию: мягкую резину сменить на жёсткую. К сожалению, всё пошло не так из-за столкновения. Надеюсь, этих ошибок будет достаточно до конца сезона. Это была не только его вина, но и вина команды. В целом скорость Серхио была хорошей, но авария в квалификации испортила уикенд», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на ServusTV.

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Ранее о выступлении Переса в Монако высказался руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.