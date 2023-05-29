Вассёр — о подарке на день рождения: кто-то принёс мне часть антикрыла Сайнса

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр в шутку высказался о подарке, полученном на день рождения. 28 мая Вассёру исполнилось 55 лет. В этот же день состоялся Гран-при Монако, на котором пилот команды Карлос Сайнс показал восьмой результат, при этом во время заезда сломав антикрыло.

«Кто-то принёс мне в подарок часть антикрыла Сайнса», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.

Напомним, победителем Гран-при стал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Топ-3 замкнул французский пилот Эстебан Окон, представляющий «Альпин».

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, состоится со 2 по 4 июня. Возглавляет общий зачёт пилотов в настоящий момент Ферстаппен, в чьём активе 144 очка. Вторым идёт напарник Ферстаппена Серхио Перес (105 баллов). Алонсо, у которого 93 очка, занимает третью позицию.

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