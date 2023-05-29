Оруджев раскритиковал «Феррари» за штраф Леклера в квалификации

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев подверг критике команду «Феррари» за штраф Шарля Леклера в квалификации Гран-при Монако.

Напомним, в третьем сегменте Леклер помешал пилоту «Макларена» Ландо Норрису, оставшись в тоннеле на гоночной траектории и тем самым вынудив британца затормозить и прервать быстрый круг. Монегаск потерял три позиции на стартовой решётке.

«Очень дурацкий штраф, если учесть все обстоятельства. Во-первых, это Монако: здесь это реальная потеря трёх позиций, а не три лишних обгона с DRS. Во-вторых, это третий сегмент, только 10 машин на трассе. Очень легко отследить, кто на каком круге, и очень глупо так попасться», – сказал Оруджев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.