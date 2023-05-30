Глок: если Перес хочет сражаться за титул, того, что было в Монако, происходить не должно

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок высказался о выступлении мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Монако, где он показал 16-й результат. После аварии в квалификации гонку мексиканец начинал гонку с последней позиции.

«Для Серхио Переса Монако стал уикендом, о котором лучше забыть. Если он хочет сражаться с Ферстаппеном за титул чемпиона мира, подобного с ним происходить не должно. Фернандо Алонсо, обладающий огромным опытом и скоростью, получает удовольствие и крайне мотивирован. Перес больше не должен допускать серьёзных ошибок, потому что Алонсо всегда рядом. Он снова и снова поднимается на подиум и оказывает на Ферстаппена определённое давление.

И здесь невольно возникает вопрос: что ещё продемонстрирует «Астон Мартин»? В команде говорили, что в течение сезона последуют обновления», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.

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