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Серхио Перес: катастрофа, всё, что могло пойти не так в Монако, пошло не так

Серхио Перес: катастрофа, всё, что могло пойти не так в Монако, пошло не так
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о выступлении на этапе в Монако, а также высказался о предстоящем Гран-при Испании.

«Гран-при Монако стал для меня катастрофой. Всё, что могло пойти не так, пошло не так. Так что в предстоящий уикенд главное будет начать всё сначала и убедиться, что мы вернёмся к высоким стандартам, которые демонстрировали на протяжении всего сезона.

Я хочу отблагодарить команду за всю её тяжёлую работу хорошим результатом в Барселоне. Мы знаем, что наша машина может быть самой быстрой, и трасса в Испании должна нам подойти. Мне просто нужно убедиться, что уикенд сложится для меня идеальным образом – от старта до финиша.

Конечно, нужно будет демонстрировать стабильность, чтобы продолжать оказывать давление на Макса в чемпионате. Мне нужно одержать несколько побед. Если я сделаю всё правильно, победа будет достижима. Это моя цель», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, в Монако Перес показал 16-й результат. Гран-при Испании пройдёт с 2 по 4 июня.

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