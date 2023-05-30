Экс-руководитель «Минарди»: в Монако Переса понизили до тест-пилота Ферстаппена

Бывший руководитель команды «Минарди» Пол Стоддарт прокомментировал выступления пилотов «Ред Булл» Серхио Переса и Макса Ферстаппена на Гран-при Монако, который прошёл в минувшие выходные.
«Учитывая разницу в очках, можно достаточно уверенно сказать, что судьба титула в руках Макса Ферстаппена, а «Ред Булл» даже с учётом провала Переса с отрывом выиграет Кубок конструкторов.
Старый добрый Перес показал, что не будет претендовать на титул. Уже во второй раз мы увидели, как он испортил всё в квалификации — в Австралии было так же, теперь в Монако. Выдался плохой уикенд, и Переса фактически понизили до тест-пилота Ферстаппена, чтобы понять, какие шины использовать в конце», — приводит слова функционера RacingNews365.
Макс Ферстаппен стал победителем гонки в Монако, Перес финишировал на 16-м месте.
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