Экс-руководитель «Минарди»: в Монако Переса понизили до тест-пилота Ферстаппена

Бывший руководитель команды «Минарди» Пол Стоддарт прокомментировал выступления пилотов «Ред Булл» Серхио Переса и Макса Ферстаппена на Гран-при Монако, который прошёл в минувшие выходные.

«Учитывая разницу в очках, можно достаточно уверенно сказать, что судьба титула в руках Макса Ферстаппена, а «Ред Булл» даже с учётом провала Переса с отрывом выиграет Кубок конструкторов.

Старый добрый Перес показал, что не будет претендовать на титул. Уже во второй раз мы увидели, как он испортил всё в квалификации — в Австралии было так же, теперь в Монако. Выдался плохой уикенд, и Переса фактически понизили до тест-пилота Ферстаппена, чтобы понять, какие шины использовать в конце», — приводит слова функционера RacingNews365.

Макс Ферстаппен стал победителем гонки в Монако, Перес финишировал на 16-м месте.