Штайнер: в каждом спорте есть профессиональные судьи, а в Ф-1 до сих пор работают любители

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер критически высказался на тему последовательности при вынесении штрафов, заявив, что Формуле-1 нужны профессиональные стюарды. Поводом для заявления Штайнера послужил 5-секундный штраф, полученный пилотом его команды Нико Хюлькенбергом на Гран-при Монако за возможное столкновение с гонщиком «Уильямса» Логаном Сарджентом.

«Никто не может мне объяснить, за что был назначен штраф. На данный момент у меня есть только два электронных письма по этому поводу. Я сам пытался посмотреть фотографии, и как мне кажется, столкновения просто не было. Я действительно его не увидел. Я не собираюсь спорить. Просто хочу разобраться с этим вопросом.

Ведь у всего есть последствия. Нам выписали штраф за то, что, как мне кажется, не является столкновением. Но были и другие, кто сталкивался друг с другом во время гонки, а штрафа не было. Я думаю, что это очень непоследовательно. Так как можно быть уверенным, если точно не знаешь, было столкновение или нет? В таком случае пилот остаётся невиновен, пока не будет доказана его вина. На мой взгляд, так работает закон.

Нам нужна другая система для стюардов. Ведь в каждом спорте есть профессионалы, работающие судьями. Формала-1 — один из крупнейших видов спорта в мире, и у нас до сих пор есть любители, решающие судьбы людей, которые вкладывают миллионы в свою карьеру», — приводит слова Штайнера The Race.

В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга: