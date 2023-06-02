Марти выиграл квалификацию Формулы-3 в Испании, Бедрин — 14-й
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Пилот Пепе Марти («Кампос Рейсинг») показал лучшее время в квалификации Формулы-3 в Барселоне. Второй результат продемонстрировал Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт»). Топ-3 замкнул третьим Франко Колапинто, представляющий «МП Моторспорт».
Россиянин Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») показал 14-е время.
Формула-3. Спринт. Гран-при Монако:
1. Пепе Марти («Кампос Рейсинг») – 1:27.587.
2. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт») +0.250.
3. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0.277.
4. Дино Беганович («Према Рейсинг») +0.343.
5. Пол Арон («Према Рейсинг») +0.347.
6. Габриэль Бортолето («Трайдент») +0418.
7. Себастьян Монтойя («Хайтек Пульс-Эйт») +0.485.
…14. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +0.669.
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