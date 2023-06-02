«Верю в «Макларен» ещё сильнее». Норрис высказался о кадровых перестановках в команде

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал приход новых специалистов в команду.
Ранее стало известно, что команду пополнит экс-глава инженерного отдела «Ред Булл» Роб Маршалл, до этого сообщалось о переходе Давида Санчеса из «Феррари».
«Я верю в «Макларен». Сейчас даже сильнее, чем раньше. Я никогда не говорил, что не верю в команду, и не скажу такого. Но с последними перестановками чувствуются позитивные изменения, это касается настроения и атмосферы. Многие вещи в Формуле-1 требуют времени. Полагаю, в плане скорости тоже, но шаг вперёд однозначно сделан, и я с полной уверенностью говорю об этом. Но подождём», — приводит слова Норриса RaceFans.
После шести этапов Формулы-1 «Макларен» на шестом месте в Кубке конструкторов с 17 очками.
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