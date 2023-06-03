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Алонсо: у Хэмилтона ещё будет шанс взять восьмое чемпионство

Алонсо: у Хэмилтона ещё будет шанс взять восьмое чемпионство
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Звёздный гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона ещё будет в карьере шанс взять восьмое, рекордное чемпионство.

«Хэмилтон ещё будет претендентом на титул. Не знаю, когда представится эта возможность, в следующем сезоне или ещё дальше, но у него точно будет ещё один шанс взять восьмое чемпионство. «Мерседес» — очень сильная команда, а Льюис, естественно, очень сильный пилот. Он не забывает, как ездить, из сезона в сезон. Болид «Мерседеса» не так лёгок в управлении, к тому же это ещё и не самая быстрая машина, но мы всё равно видим, как Льюис постоянно занимает высокие места — четвёртое, пятое, четвёртое, второе — в Австралии», — приводит слова Алонсо GPFans.

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