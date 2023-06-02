Алонсо: обновления сделали машину лучше, так что мы довольны

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты тренировок на Гран-при Испании и оценил работу обновлений болида.

«На быстром круге всё очень плотно. Пара десятых отправят вас на совершенно другую позицию, так что не будем обращать слишком много внимания на то, кто за какое время проходит круг. Утром мы прошли тестовую программу на первой свободной практике, получили информацию о том, как работают шины. Сама трасса пока медленнее, чем мы ожидали. Обновления, которые мы привезли, сделали машину лучше, и мы пока ими довольны, но посмотрим, где окажемся завтра», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

В первой свободной тренировке Алонсо стал шестым, а во второй показал второй результат.