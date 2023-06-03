Даниил Медведев посетил Гран-при Испании Формулы-1, став гостем «Феррари»

Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, прибыл на Гран-при Испании Формулы-1. Он следит за квалификацией из боксов «Феррари».

Фото: Социальные сети Филиппо Риччи

Напомним, несколько дней назад Медведев не смог выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, сенсационно уступив в матче первого круга 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

В данный момент продолжается второй сегмент квалификации Гран-при Испании Формулы-1. Промежуточный зачёт возглавляет пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция квалификации