Даниил Медведев посетил Гран-при Испании Формулы-1, став гостем «Феррари»
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Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, прибыл на Гран-при Испании Формулы-1. Он следит за квалификацией из боксов «Феррари».
Фото: Социальные сети Филиппо Риччи
Напомним, несколько дней назад Медведев не смог выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, сенсационно уступив в матче первого круга 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.
В данный момент продолжается второй сегмент квалификации Гран-при Испании Формулы-1. Промежуточный зачёт возглавляет пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.
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