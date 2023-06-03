Алонсо рассказал об ошибке, из-за которой занял девятое место в квалификации

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Марин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 3 июня.

Напомним, испанец занял девятое место. Победителем же стал фаворит сезона голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Вероятно, первый сегмент стал причиной всего. Я ошибся, выехав на сырую часть трассы. Насколько я помню, это произошло в последнем повороте, я потерял управление над машиной, и это дорого обошлось, потому что гравий просто уничтожил днище.

Что ещё больше расстраивает, так это тот факт, что это не был быстрый круг. Поэтому да, я разочарован сегодняшним выступлением. Надеюсь, что смогу лучше выступить в воскресенье», – приводит слова Алонсо издание The Race.