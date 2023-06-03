Пьер Гасли отреагировал на штрафы, стоившие ему четвёртого места на старте ГП Испании

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал четвёртую позицию в квалификации Гран-при Испании и два своих штрафа за блокировку Карлоса Сайнса и Макса Ферстаппена.
«Я очень доволен, что занял в квалификации четвёртое место — это мой лучший результат за «Альпин» в этом сезоне. Борьба была очень плотная, машины разделяли совсем небольшие разрывы, но в итоге мы оказались всего в десятой от того, чтобы оказаться на первом ряду. Мы хорошо прогрессировали по ходу сессии, продолжали находить улучшения и в итоге закончили всё очень хорошим кругом в третьем сегменте, что приносит наслаждение.
Очень досадно, что мы не будем стартовать завтра со второго ряда после штрафа за помеху. Думаю, с трафиком сильно не повезло. Машины ехали так близко друг к другу в скоростных финальных поворотах. Мы должны это принять и двигаться дальше. Знаю, что мы всё равно можем провести сильную гонку», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».
- 3 июня 2023
-
22:24
-
22:15
-
21:55
-
21:32
-
21:23
-
21:22
-
21:07
-
21:00
-
20:49
-
19:34
-
19:31
-
19:31
-
19:16
-
19:11
-
19:01
-
18:50
-
18:48
-
18:39
-
18:38
-
18:32
-
18:26
-
18:14
-
18:03
-
18:00
-
17:51
-
17:33
-
17:09
-
16:55
-
16:13
-
15:25
-
14:45
-
14:32
-
14:17
-
14:15
-
12:53