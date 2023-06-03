Пьер Гасли отреагировал на штрафы, стоившие ему четвёртого места на старте ГП Испании

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал четвёртую позицию в квалификации Гран-при Испании и два своих штрафа за блокировку Карлоса Сайнса и Макса Ферстаппена.

«Я очень доволен, что занял в квалификации четвёртое место — это мой лучший результат за «Альпин» в этом сезоне. Борьба была очень плотная, машины разделяли совсем небольшие разрывы, но в итоге мы оказались всего в десятой от того, чтобы оказаться на первом ряду. Мы хорошо прогрессировали по ходу сессии, продолжали находить улучшения и в итоге закончили всё очень хорошим кругом в третьем сегменте, что приносит наслаждение.

Очень досадно, что мы не будем стартовать завтра со второго ряда после штрафа за помеху. Думаю, с трафиком сильно не повезло. Машины ехали так близко друг к другу в скоростных финальных поворотах. Мы должны это принять и двигаться дальше. Знаю, что мы всё равно можем провести сильную гонку», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».