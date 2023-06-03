ФИА вынесла решение по столкновению между Хэмилтоном и Расселлом

Стюарды Гран-при Испании Формулы-1 завершили расследование инцидента между пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом, столкнувшимися в квалификации Гран-при Испании.

Напомним, контакт между машинами британцев произошёл в концовке второго сегмента. Хэмилтон оказался позади Расселла на стартовой прямой и попробовал опередить напарника с помощью слипстрима. При этом оба гонщика уходили на быстрый круг. В итоге Расселл сместился левее, и в результате контакта на болиде Хэмилтона было повреждено переднее антикрыло.

По результатам расследования команде и пилотам было сделано предупреждение.