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ФИА вынесла решение по столкновению между Хэмилтоном и Расселлом

ФИА вынесла решение по столкновению между Хэмилтоном и Расселлом
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Стюарды Гран-при Испании Формулы-1 завершили расследование инцидента между пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом, столкнувшимися в квалификации Гран-при Испании.

Напомним, контакт между машинами британцев произошёл в концовке второго сегмента. Хэмилтон оказался позади Расселла на стартовой прямой и попробовал опередить напарника с помощью слипстрима. При этом оба гонщика уходили на быстрый круг. В итоге Расселл сместился левее, и в результате контакта на болиде Хэмилтона было повреждено переднее антикрыло.

По результатам расследования команде и пилотам было сделано предупреждение.

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