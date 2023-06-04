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Марти выиграл гонку Ф-3 в Испании, Колапинто — второй, Бедрин — 11-й

Марти выиграл гонку Ф-3 в Испании, Колапинто — второй, Бедрин — 11-й
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В Барселоне завершилась основная гонка Гран-при Испании Формулы-3. Победителем стал гонщик «Кампос Рейсинг» испанец Пепе Марти, вторым финишировал Франко Колапинто, замкнул тройку лучших Дино Беганович.

Российский гонщик Никита Бедрин, представляющий «Йензер Моторспорт», показал 11-й результат.

Формула-3. Гонка. Гран-при Испании:

1. Пепе Марти («Кампос Рейсинг»).
2. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +4,4.
3. Дино Беганович («Према Рейсинг») +10,4.
4. Габриэль Бортолето («Трайдент») +13,4.
5. Пол Арон («Према Рейсинг») +14,1.
6. Мари Бойя («МП Моторспорт») +19,5.
7. Себастьян Монтойя («Хайтек Пульс-Эйт») +19,8.
8. Зак О'Салливан («Према Рейсинг») +23,7.
9. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт») +25,0.
10. Кристиан Мэнселл («Кампос Рейсинг») +26,1.
11. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +27,9.

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