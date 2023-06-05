Хорнер: отставание Переса от Ферстаппена на 53 очка должно помочь Серхио

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что разница в 53 очка в общем зачёте пилотов между гонщиками команды Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом может помочь последнему легче справляться с давлением. Сейчас в активе Ферстаппена 170 баллов, а на счету Переса 117.

«Если сейчас посмотреть на общий зачёт пилотов, то можно будет увидеть большой разрыв между ними. Думаю, это должно снять с Серхио давление. Сейчас ему нечего терять и можно просто расслабиться. Он может выдохнуть и пилотировать машину так, как умеет. Не знаю, кто сегодня мог бы победить Макса на этой машине. Серхио противостоит гонщик, который находится на пике формы. Это очень тяжело. Психологически с этим действительно крайне непросто. Но теперь имеется эта разница в очках, и данная ситуация может немного ослабить давление и ожидания, которые Чеко возлагает на себя», — приводит слова Хорнера Pitpass.

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