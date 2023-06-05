Фото: Хэмилтон поужинал с Шакирой после подиума на Гран-при Испании
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», звёздный британец Льюис Хэмилтон в очередной раз был замечен в компании всемирно известной колумбийской поп-исполнительницы Шакиры.
Ранее знаменитостей видели вместе на яхте в Майами в компании нескольких друзей, а также в одном из местных ресторанов.
Напомним, Хэмилтон финишировал вторым на Гран-при Испании, повторив свой лучший результат сезона – британец также занял второе место на этапе в Австралии. В общем зачёте пилотов Хэмилтон занимает четвёртую строчку, уступая 12 очков испанцу Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Ранее Хэмилтон подшутил над бразильским футболистом Неймаром, посетившим по его приглашению паддок Формулы-1.
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