Фото: Хэмилтон поужинал с Шакирой после подиума на Гран-при Испании

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», звёздный британец Льюис Хэмилтон в очередной раз был замечен в компании всемирно известной колумбийской поп-исполнительницы Шакиры.

Ранее знаменитостей видели вместе на яхте в Майами в компании нескольких друзей, а также в одном из местных ресторанов.

Напомним, Хэмилтон финишировал вторым на Гран-при Испании, повторив свой лучший результат сезона – британец также занял второе место на этапе в Австралии. В общем зачёте пилотов Хэмилтон занимает четвёртую строчку, уступая 12 очков испанцу Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Ранее Хэмилтон подшутил над бразильским футболистом Неймаром, посетившим по его приглашению паддок Формулы-1.