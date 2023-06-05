«Он был слишком быстр». Окон рассказал о борьбе с бывшим напарником Алонсо в Испании

Пилот «Альпин», француз Эстебан Окон высказался о борьбе с двукратным чемпионом мира и бывшим напарником по команде, испанцем Фернандо Алонсо в гонке Гран-при Испании, прошедшей на минувших выходных в Барселоне.

«Борьба с Фернандо получилась хорошей, как и всегда. В этот раз он был слишком быстр, и я не смог удержать его за собой. Я боролся на протяжении двух кругов, но затем мне пришлось его отпустить», – приводит слова Окона издание GPFans.

Напомним, Окон финишировал восьмым. После семи этапов француз занимает девятое место в общем зачёте пилотов.

Ранее в интервью Алонсо объяснил, почему не попытался обойти Стролла в гонке Гран-при Испании.