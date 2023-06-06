«Бриджстоун» может вернуться в Формулу-1 в качестве поставщика шин

Поставщик шин для Формулы-1 «Пирелли» столкнётся с конкуренцией за официальный тендерный контракт ФИА с 2025 года.
Ранее в этом году ФИА открыла тендерный процесс на официальный контракт на поставку шин для Формулы-1 с 2025 по 2027 год, с возможностью продления до 2028 года. Источники Autosport сообщают, что заявку подала японская компания «Бриджстоун».
Срок подачи заявок был установлен до 15 мая, и теперь ФИА проводит оценку предложений от заинтересованных сторон, прежде чем 16 июня объявить утверждённых претендентов.
Успешные кандидаты перейдут к следующему этапу процесса, который будет включать в себя обсуждение с владельцем коммерческих прав Формулы-1.
В последний раз «Бриджстоун» участвовала в Формуле-1 с 1997 по 2010 год и была единственным поставщиком с 2007 по 2010 год после решения «Мишлен» покинуть чемпионат в конце 2006 года.
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