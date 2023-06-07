Алонсо: Ферстаппену нельзя расслабляться, если он хочет дальше побеждать и бить рекорды
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который сейчас является единоличным лидером в зачёте пилотов Формулы-1.
«До изменения регламента в 2026 году «Ред Булл» однозначно будет бороться за чемпионство, так что у Макса будет много шансов побеждать и бить рекорды. Он молод, календарь длиннее, чем когда-либо прежде, так что у него есть все шансы.
В то же время никаких гарантий нет. Когда я выиграл два чемпионата, я думал, что выиграю ещё несколько и у меня будет много побед, так что Максу нельзя расслабляться, потому что всё может быстро измениться», — приводит слова Алонсо PlanetF1.
Напомним, в предыдущих двух сезонах победу в чемпионате одерживал именно Ферстаппен.
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