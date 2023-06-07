«Не хочу звучать надменно». Марко высказался о преимуществе «Ред Булл» перед соперниками

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о преимуществе своей команды перед конкурентами в нынешнем сезоне Формулы-1. Пилоты австрийского гоночного коллектива (Макс Ферстаппен и Серхио Перес) одержали победы во всех гонках сезона. По мнению Марко, даже после всех обновлений, которые недавно представили соперники, перевес «Ред Булл» всё ещё гораздо выше.

«Не хочу звучать надменно, но на самом деле конкуренты не сблизились с нами. И для нас, конечно, это здорово, потому что наше преимущество в чемпионате мира увеличивается с каждой гонкой», — приводит слова Марко Oe24.at.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 287 очков. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (152 балла). Топ-3 замыкает британский гоночный коллектив «Астон Мартин», на счету которого 134 очка.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: