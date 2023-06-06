Оруджев: мне не грустно, что все машины становятся похожи на «Ред Булл»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о том, что команды Формулы-1 стремятся копировать болид «Ред Булл».
«Честно говоря, мне не грустно, что все машины становятся похожи на «Ред Булл». Если это быстро и это работает, то зачем придумывать велосипед? Ведь другой концепт и близко к «Ред Булл» сейчас не поедет, а результат всем нужен здесь и сейчас. Хотя уверен: будь они не так далеко от всех, то остальные команды потратили бы больше времени на воплощение своих идей, а не на копирование», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
После семи этапов Формулы-1 в нынешнем сезоне «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 287 очками. Австрийская команда опережает ближайших конкурентов в лице «Мерседеса» на 135 очков.
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