Хюлькенберг объяснил, почему успешная квалификация «Хааса» — причина его расстройства

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о командных перспективах после выступления на Гран-при Испании. По мнению немца, команда должна сосредоточиться на производительности в гонке и сместить акцент с квалификации.

«Я бы предпочёл, чтобы гонка и квалификация поменялись местами, однако имеется тенденция, которую мы наблюдаем до сегодняшнего дня, и нам необходимо найти баланс между субботой и воскресеньем.

Всегда приятно показать хорошую квалификацию, однако это повышает ожидания, из-за чего вы расстраиваетесь в гонке, а с этим непросто справиться, как и с тем, что приходится постоянно объясняться перед людьми», – приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport.

Ранее бывший пилот «Хааса» Мик Шумахер провёл тесты «Мерседеса» в Испании.