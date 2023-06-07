Хюлькенберг объяснил, почему успешная квалификация «Хааса» — причина его расстройства
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о командных перспективах после выступления на Гран-при Испании. По мнению немца, команда должна сосредоточиться на производительности в гонке и сместить акцент с квалификации.
«Я бы предпочёл, чтобы гонка и квалификация поменялись местами, однако имеется тенденция, которую мы наблюдаем до сегодняшнего дня, и нам необходимо найти баланс между субботой и воскресеньем.
Всегда приятно показать хорошую квалификацию, однако это повышает ожидания, из-за чего вы расстраиваетесь в гонке, а с этим непросто справиться, как и с тем, что приходится постоянно объясняться перед людьми», – приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport.
Ранее бывший пилот «Хааса» Мик Шумахер провёл тесты «Мерседеса» в Испании.
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