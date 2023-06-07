Хилл: есть ощущение, что «Феррари» бежит на одной ноге, у них всегда проблемы

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл высказался о выступлении команды «Феррари» на прошедшем Гран-при Испании.

«Этот сезон получается забавным, поскольку мы часто наблюдаем несоответствие с ожиданиями на разных трассах. Мы не можем указать на Барселону и сказать, что она является представлением остатка сезона. Канада будет отличаться, как и Сильверстоун. Места по-прежнему будут меняться.

Что можно сказать о «Феррари»? Когда один [пилот] оказывается наверху, другой проваливается. Есть ощущение, что это бег на одной ноге. У них всегда есть проблемы», – сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

Ранее известный итальянский журналист Лео Туррини раскритиковал «Феррари» за выступление в Испании.

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