Генменеджер «Заубера»: первым делом подписал бы Алонсо, даже в 45 лет

Генеральный менеджер «Заубера» Алессандро Алунни Брави рассказал, что при первой возможности подписал бы в свою команду двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, который сейчас выступает за «Астон Мартин».

«Будь у меня возможность, я бы первом делом подписал Фернандо Алонсо. Даже в 45 лет. Я его хорошо знаю со времён выступлений за «Макларен», когда был ещё менеджером его напарника Стоффеля Вандорна. И у меня была возможность самому убедиться, как Фернандо работает каждый день, удостовериться в его способностях и увидеть огромную целеустремлённость», — приводит слова менеджера GPBlog.

Напомним, «Заубер» сейчас выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео», а с 2026 года станет заводской командой «Ауди».