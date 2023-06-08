Окон высказался о своих отношениях с Фернандо Алонсо

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о своих отношениях с бывшим напарником Фернандо Алонсо, который сейчас выступает за «Астон Мартин».
«В прессе любят об этом говорить, но всё в порядке. Я уважаю его и всегда буду уважать. Мы гоняемся близко друг к другу. Конечно, не так близко, как нам бы этого хотелось, но мы боремся с ними на трассе. Фернандо проводит фантастический сезон, я уважаю его работу. Не сомневаюсь, что он в своей лучшей форме. Последние несколько лет мы выступали вместе с ним и он доказывает всем, что является одним из лучших пилотов в истории. Снимаю шляпу. У него всё хорошо, а я рад этому и надеюсь достичь скоро такого же уровня», — приводит слова Окона GPBlog.
Алонсо в нынешнем сезоне набрал 99 очков и располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов, Окон с 25 баллами — на девятом.
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