Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Bloomberg: Никите Мазепину отказали во въезде в Великобританию

Bloomberg: Никите Мазепину отказали во въезде в Великобританию
Аудио-версия:
Комментарии

Суд Лондона отказал бывшему российскому пилоту Формулы-1 Никите Мазепину во въезде в Великобританию. Об этом информирует Bloomberg. Цель поездки Мазепина в Соединённое Королевство заключалась в проведении переговоров с командами Формулы-1.

Сообщается, что Никита планировал начать вести переговоры, чтобы не пропустить следующий сезон «Королевских гонок». Поездка должна была состояться перед Гран-при Великобритании, который пройдёт с 7 по 9 июля.

Напомним, Мазепину запрещено участвовать в гонках на территории Великобритании. Кроме того, Никите воспрещён въезд на территорию Великобритании. Ранее сообщалось, что россиянин пытается «в срочном порядке» оспорить наложенные на него санкции. В марте 2023 года суд ЕС разрешил Никите въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.

Никита Мазепин показал, как тренирует шею:

Материалы по теме
Мазепин через суд добился права выступать в Формуле-1. Как ему удалось и что дальше?
Мазепин через суд добился права выступать в Формуле-1. Как ему удалось и что дальше?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023