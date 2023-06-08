Bloomberg: Никите Мазепину отказали во въезде в Великобританию

Суд Лондона отказал бывшему российскому пилоту Формулы-1 Никите Мазепину во въезде в Великобританию. Об этом информирует Bloomberg. Цель поездки Мазепина в Соединённое Королевство заключалась в проведении переговоров с командами Формулы-1.
Сообщается, что Никита планировал начать вести переговоры, чтобы не пропустить следующий сезон «Королевских гонок». Поездка должна была состояться перед Гран-при Великобритании, который пройдёт с 7 по 9 июля.
Напомним, Мазепину запрещено участвовать в гонках на территории Великобритании. Кроме того, Никите воспрещён въезд на территорию Великобритании. Ранее сообщалось, что россиянин пытается «в срочном порядке» оспорить наложенные на него санкции. В марте 2023 года суд ЕС разрешил Никите въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.
Никита Мазепин показал, как тренирует шею:
- 8 июня 2023
-
20:45
-
19:56
-
18:55
-
18:00
-
16:50
-
15:57
-
15:32
-
15:06
-
15:01
-
13:45
-
12:47
-
12:05
-
11:54
-
10:24
-
10:07
-
00:40
-
00:03
- 7 июня 2023
-
23:05
-
22:59
-
21:40
-
21:00
-
19:37
-
19:24
-
18:51
-
17:42
-
17:33
-
16:09
-
15:55
-
15:47
-
15:25
-
14:58
-
14:17
-
14:04
-
13:29
-
13:15