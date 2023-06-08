Bloomberg: Никите Мазепину отказали во въезде в Великобританию

Суд Лондона отказал бывшему российскому пилоту Формулы-1 Никите Мазепину во въезде в Великобританию. Об этом информирует Bloomberg. Цель поездки Мазепина в Соединённое Королевство заключалась в проведении переговоров с командами Формулы-1.

Сообщается, что Никита планировал начать вести переговоры, чтобы не пропустить следующий сезон «Королевских гонок». Поездка должна была состояться перед Гран-при Великобритании, который пройдёт с 7 по 9 июля.

Напомним, Мазепину запрещено участвовать в гонках на территории Великобритании. Кроме того, Никите воспрещён въезд на территорию Великобритании. Ранее сообщалось, что россиянин пытается «в срочном порядке» оспорить наложенные на него санкции. В марте 2023 года суд ЕС разрешил Никите въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.

Никита Мазепин показал, как тренирует шею: