Хилл: чем лучше дела у «Мерседеса», тем меньше возможностей у него в следующем году

Чемпион мира 1996 года, британец Деймон Хилл высказал мнение, что ради большего времени работы в аэротрубе «Мерседес» мог бы особенно не стараться в оставшейся части нынешнего сезона Формулы-1. По регламенту чемпионата больше времени для работы в аэродинамической трубе получат те команды, чьи позиции в Кубке конструкторов в итоге окажутся ниже.

«По иронии судьбы чем лучше дела у «Мерседеса», тем меньше возможностей у него будет в следующем году. В пример можно привести «Астон Мартин», который выигрывает от неважный показателей прошлого года. И вот задаёшься вопросом, а, может, «Мерседесу» стоит начать показывать плохие результаты», — приводит слова Хилла PlanetF1.com со ссылкой на Sky Sports podcast.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: