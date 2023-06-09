Хилл: чем лучше дела у «Мерседеса», тем меньше возможностей у него в следующем году

Чемпион мира 1996 года, британец Деймон Хилл высказал мнение, что ради большего времени работы в аэротрубе «Мерседес» мог бы особенно не стараться в оставшейся части нынешнего сезона Формулы-1. По регламенту чемпионата больше времени для работы в аэродинамической трубе получат те команды, чьи позиции в Кубке конструкторов в итоге окажутся ниже.
«По иронии судьбы чем лучше дела у «Мерседеса», тем меньше возможностей у него будет в следующем году. В пример можно привести «Астон Мартин», который выигрывает от неважный показателей прошлого года. И вот задаёшься вопросом, а, может, «Мерседесу» стоит начать показывать плохие результаты», — приводит слова Хилла PlanetF1.com со ссылкой на Sky Sports podcast.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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