Росберг назвал странным то, что «Мерседес» не пытается переманить сотрудников у «Ред Булл»

Чемпион мира Формулы-1, а ныне эксперт Нико Росберг высказался насчёт кадровой политики «Мерседеса».
«Я слышал, что зарплата Дэна Фэллоуза (бывшего главы отдела аэродинамики «Ред Булл». – Прим. «Чемпионата») с приходом на пост технического директора «Астон Мартин» увеличилась в четыре раза, плюс у него есть доля в капитале команды.
Команды идут на это, чтобы переманить талантов у «Ред Булл», это нормальный путь для Формулы-1. Это всё время происходит.
Странно, что «Мерседес» не был чуть более активным в этом плане. Знания, которые ты приобретаешь вместе с переходом сотрудника сильнейшей команды, например, в области правил, могут быть очень ценными. Может быть, это немного неожиданно.
Разумеется, в «Мерседесе» есть свои таланты, и фото днища «Ред Булл» после аварии Переса в Монако может им помочь в изучении болида «быков» и, соответственно, улучшении своего болида», – приводит слова Росберга портал GP Fans.
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