Норрис рассказал, какое качество Риккардо постарался перенять

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что постарался перенять у своего бывшего напарника Даниэля Риккардо умение справляться с различными неприятностями и не показывать настоящие эмоции.
«Риккардо всегда очень хорошо скрывал свои настоящие эмоции и здорово справлялся с трудностями. Это качество я действительно оценил. Окажись я в такой же ситуации, как он в прошлом, я бы не смог производить впечатление счастливого человека. Это его качество мне очень нравится, и я стараюсь действовать так же, когда сталкиваюсь с трудностями. В Майами мы с ним общались, так как порой видимся в паддоке. Думаю, сейчас ему нелегко, потому что он хочет гоняться. Не думаю, что это желание уменьшилось. В остальном, наверное, ему не на что жаловаться», — приводит слова Норриса Racingnews365.
Даниэль Риккардо в нынешнем сезоне является резервным пилотом «Ред Булл».
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