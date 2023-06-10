Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис рассказал, какое качество Риккардо постарался перенять

Норрис рассказал, какое качество Риккардо постарался перенять
Аудио-версия:
Комментарии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что постарался перенять у своего бывшего напарника Даниэля Риккардо умение справляться с различными неприятностями и не показывать настоящие эмоции.

«Риккардо всегда очень хорошо скрывал свои настоящие эмоции и здорово справлялся с трудностями. Это качество я действительно оценил. Окажись я в такой же ситуации, как он в прошлом, я бы не смог производить впечатление счастливого человека. Это его качество мне очень нравится, и я стараюсь действовать так же, когда сталкиваюсь с трудностями. В Майами мы с ним общались, так как порой видимся в паддоке. Думаю, сейчас ему нелегко, потому что он хочет гоняться. Не думаю, что это желание уменьшилось. В остальном, наверное, ему не на что жаловаться», — приводит слова Норриса Racingnews365.

Даниэль Риккардо в нынешнем сезоне является резервным пилотом «Ред Булл».

Материалы по теме
Риккардо: нельзя сейчас ждать от Пиастри слишком многого
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023