Тото Вольф: «Мерседес» сократил отставание от «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что отрыв пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена от Льюиса Хэмилтона («Мерседес») на Гран-при Испании мог бы быть меньше 24 секунд, так как Хэмилтон не выкладывался в полную силу в концовке.

«Думаю, уже можно говорить, что у нас хорошая машина и мы намного ближе [к «Ред Булл»]. В протоколе указано, что отставание (Льюиса Хэмилтона от Макса Ферстаппена на Гран-при Испании. – Прим. «Чемпионата») было больше 20 секунд, но, возможно, на самом деле отрыв был в 15 секунд. Как мне кажется, ближе к концу гонки Льюис мог отыграть несколько секунд, так что разрыв составлял менее 15 секунд или около этого показателя», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

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