Кто виноват в нелепой аварии пилотов «Мерседеса» и что остановит Ферстаппена? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Испании Формулы-1, который завершился убедительной победой Макса Ферстаппена.

Борьба за титул завершена? Что может остановить Ферстаппена?

Очевидно, что в данный момент ничего. Только тотальная невезучесть с техническими поломками. В других вариантах титул будет у него.

Чем так специфична Барселона, что у многих команд возникли проблемы с шинами и с поведением болидов?

Много быстрых, затяжных поворотов. Шинам очень тяжело, а когда едешь в потоке, то становится совсем сложно. От этого и трудности в балансе машины. Банально на тренировках ты можешь ехать более-менее один и найти хороший баланс, но в гонке после шести-семи кругов в «пачке» у тебя будет больше скользить либо перед, либо зад машины. Следовательно, эта резина уйдёт быстрее, и ты получишь дисбаланс, которого не было на тренировках. А длинные и затяжные повороты этому способствуют.

Как вам столкновение Расселла и Хэмилтона в квалификации? Кто виноват, кто что сделал не так?

По видео Джордж явно намеренно не оставлял места Льюису, чтобы иметь чистый круг. Кто бы что ни говорил, классно, что они не выносят сор из избы и не делают громких комментариев. Хотя для напарников инцидент довольно серьёзный.

Ошибка кого из пилотов во время квалификации показалась наиболее серьёзной и почему?

Если честно, то некого отмечать: все ошибались, просто поскальзываясь на влажном асфальте или поребрике. Хотя для уровня Ф-1 в целом многовато ошибок.

Как объясните сразу две блокировки со стороны Гасли в квалификации? Причём про Сайнса инженер его предупреждал

Глупостью, невнимательностью… Даже не знаю, как ещё описать!

Два «Мерседеса» на подиуме — можно ли называть их второй силой пелотона или рано делать выводы?

Думаю, что очень вероятно. Если машины хороши в Барселоне, они будут везде выглядеть хорошо. Думаю, что теперь они будут второй силой. А если повезёт, то к концу года могут и за «Ред Булл» зацепиться, особенно когда Макс официально оформит титул.

Ферстаппена попросили не рисковать из-за нарушений пределов трассы, а он всё равно поставил быстрейший круг. Это не ребячество?

Может, и ребячество, но могут себе позволить. Они вообще могут делать всё, что хотят: результат уже известен!

Допустил ли Норрис ошибку на старте или он не виноват в повреждении антикрыла в первом повороте?

Да, была ошибка: Ландо просто не рассчитал. Думаю, что со своего ракурса он мог не видеть, что Сайнс выезжает шире и Льюис затормозит сильнее, чтобы лучше выйти из поворота.

Справедливо ли наказали Цуноду за борьбу с Чжоу? Насколько пилотам понятна грань допустимого в борьбе?

В Формуле-1 много двойных стандартов. И это опять было тому доказательством. Иногда пронесёт, иногда нет. Но по факту Юки места не оставил. Да, без контакта. Могу только сказать, что лет семь-восемь назад в Мировой серии «Рено» 3.5 у меня был обратный опыт: за похожий момент пенализацию дали тому пилоту, кто срезал. Правда, он оборонялся, а я влезал, но также при заходе в эске я не оставил ему места в середине поворота. Он срезал, сохранил позицию, а потом получил штраф.

Грустно ли видеть, что постепенно все машины становятся похожи на «Ред Булл»?

Честно говоря, мне не грустно. Если это быстро и это работает, то зачем придумывать велосипед? Ведь другой концепт и близко к «Ред Булл» сейчас не поедет, а результат всем нужен здесь и сейчас. Хотя уверен: будь они не так далеко от всех, остальные команды потратили бы больше времени на воплощение своих идей, а не на копирование.