Фёдор Воробьёв стал победителем второго этапа RDS Europe в личном зачёте

В минувшие выходные, 10–11 июня, участники межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE соревновались на подмосковном автодроме ADM Raceway. На старт квалификационных заездов вышел 51 пилот из 25 городов России, Беларуси и Казахстана.

Самым ярким новым участником серии стал Фёдор Воробьёв на свой Царь-Жиге: и по количеству внимания фанатов, и по результативности. Фёдор в апреле заявил, что пропустит текущий сезон RDS GP, и поклонники отечественного дрифт-болида уже настроились на сезон РДС без любимой ВАЗ 2105. Однако в июне стало известно, что Воробьёв собирается принять участие в нескольких этапах RDS EUROPE 2023 в составе команды BlackDrift (серебряных призёров командного зачёта RDS EUROPE 2022). Дебют получился максимально успешным: сразу первая ступенька пьедестала в личном зачёте и вторая – в командном.

Ещё одно заметное событие второго этапа – драматичная и кинематографичная победа в квалификации Айрата Ибрагимова (YUKA ADV PRO Racing). Во время тренировок отказались работать два мотора в BMW E30, в ночь из Казани приехала запасная «Волга» команды, но днём на ней также отказал мотор. В итоге Айрат выехал на квалификацию на BMW E30, где был собран один рабочий мотор из двух нерабочих, проехал первую попытку и загорелся! Небольшое возгорание оперативно потушили и выяснили, что автомобиль не пострадал, и чемпион RDS Запад 2020 выехал на свою вторую попытку, по результатам которой набирает 96 баллов и выигрывает квалификацию. На следующий день в топ-16 Ибрагимов встретился с будущим победителем этапа Фёдором Воробьёвым и выбыл из борьбы.

Этап в Мячково можно смело назвать также этапом командных дерби. Сначала в топ-32 встречаются представители LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев (третье место квалификации) и Данила Воробьёв (30-е место квалификации): итогом борьбы становится вылет Гусева за пределы трассы, сильно повреждённая подвеска Toyota Chaser GP2 и его проигрыш. Данила проходит в топ-16 (с победителем прошлого этапа Анатолием Щербаком) и далее в топ-8 – где уступает Фёдору Воробьёву. Молодой пилот отмечает, что в этом году у него свой собственный сезон «Шинной борьбы».

В топ-4 встречаются сокомандники по CARVILLE RACING Григорий Бурлуцкий и Иван Пальмин, оставившие позади троих соперников каждый. В итоге Иван отправляется в заезд за третье место с Ильей Полищуком (который, несмотря на очень маленькое количество тренировок на втором этапе, успешно добирается до стадии топ-4). Григорий едет в финале с Фёдором Воробьёвым.

Отметим, что оценивали этап постоянный судья чемпионата Андрей Астапов и представители команды TAKAYAMA FORWARD AUTO Георгий Чивчян и Александр Смирнов.

Результаты второго этапа RDS EUROPE 2023:

1. Фёдор Воробьёв (ВАЗ 2105, Москва, BlackDrift)

2. Григорий Бурлуцкий (BMW E46, Санкт-Петербург, Carville Racing)

3. Иван Пальмин (BMW E36, Санкт-Петербург, Carville Racing)

Командный зачёт:

1. CARVILLE RACING (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Григорий Бурлуцкий)

2. BlackDrift (Фёдор Воробьёв, Евгений Корнев, Артём Рейзбих)

3. FT (Артём Шабанов, Егор Губин, Кирилл Мацкевич)

Третий этап RDS EUROPE 2023 состоится 8–9 июля в Казани на автодроме KazanRing Canyon. Билеты уже в продаже на сайте rdseurope.ru.