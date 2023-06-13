Жоан Мир и Алекс Ринс пропустят Гран-при Германии MotoGP
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Гонщик «Хонды», чемпион MotoGP 2020 года Жоан Мир не сможет выступить на предстоящем Гран-при Германии, который пройдёт с 16 по 18 июня, сообщает пресс-служба команды.
Напомним, в практике на Гран-при Италии Мир получил травму пальца правой руки, из-за чего был вынужден пропустить гонку. По результатам обследования стало известно, что подвижность правой руки гонщика из-за повреждения ограничена и он пропустит ближайший гоночный уикенд.
Кроме того, Алекс Ринс тоже пропустит ближайшие этапы MotoGP. В Италии он получил двойной перелом ноги.
Команды не будут заменять пилотов.
Алекс Ринс в общем зачёте гонщиков располагается на 11-м месте с 47 набранными очками. Жоан Мир с пятью баллами – на 24-м месте.
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