Алекс Ринс получил двойной перелом ноги
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Испанский мотогонщик «Хонды» Алекс Ринс получил двойной перелом ноги на спринте в рамках Гран-при Италии в Муджелло, сообщает Speecafe.
Инцидент произошёл на четвёртом круге и не попал на камеры, возможно, из-за неприятных публике изображений. В итоге у «Хонды» в сегодняшней гонке выступят лишь два гонщика: испанец Марк Маркес и японка Такааки Накагами.
Как сообщил позже сам мотогонщик в своих социальных сетях, операция на ноге уже сделана и уже скоро начнётся процесс восстановления, который потребует длительного времени.
Алекс Ринс, безусловно, пропустит две оставшиеся гонки до начала летнего перерыва. До травмы Ринс занимал десятую строчку в таблице лучших гонщиков.
У «Хонды» редеет глубина состава.
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