Ротенберг — о требованиях в адрес российских гонщиков: это противозаконно

Основатель программы развития российского автоспорта «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг высказался о требованиях Международной автомобильной федерации (ФИА) в адрес российских гонщиков для участия в нейтральном статусе.

«Я думаю, что это, во-первых, противозаконно. Маленький, не достигший совершеннолетнего возраста, — как он может это подписать и как на это реагировать будут, и что там, в этом письме? Этого письма никто не видел, и я не знаю, что там написано. В таком аспекте, что ему надо отказаться от всего, предать свою страну.

На самом деле это не по-спортивному, спорт должен быть вне политики, он должен только объединять. Даже в такой ситуации спорт и культура — они объединяют. Они должны совмещать всё и, наоборот, сближать людей. А справедливость, она всегда восторжествует, и правда всегда должна восторжествовать, и правда будет всегда впереди, правда всегда победит», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

1 марта 2022 года ФИА обязала российских и белорусских гонщиков подписывать специальный документ для участия в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.