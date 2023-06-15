Джонни Херберт предположил, кто должен заменить Переса в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт высказался о составе гонщиков «Ред Булл» в будущем.
«Если вам нужно больше сопротивления по отношению к Ферстаппену (Максу Ферстаппену, пилоту «Ред Булл», двукратному чемпиону мира Ф-1 и лидеру личного зачёта – Прим. «Чемпионата»), то нужно позвать таких гонщиков, как Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер или, возможно, Ландо Норрис.
У Норриса сейчас есть многолетний контракт с «Маклареном», и я не знаю, есть ли у него в соглашении какая-то опция, чтобы покинуть команду. Но, я думаю, это был бы отличный трансфер для «Ред Булл».
Он бы добавил команде позитива. Мне кажется, Норрис более чем способен выполнять роль гонщика «Ред Булл», – приводит слова Херберта портал PlanetF1.
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