Гарет Бэйл заявил, что перестал смотреть Ф-1 после скандального этапа в Абу-Даби-2021

Известный в прошлом футболист Гарет Бэйл, считавшийся фанатом гонок, рассказал, почему перестал смотреть Формулу-1 после сезона-2021.

«Знаете, я не смотрю Формулу-1 после того, что произошло с Хэмилтоном в 2021 году. Это было несправедливо.

Факт того, что он проехал через весь трафик и не мог совершить пит-стоп… Это не было гонкой ни в одном из её проявлений», – приводит слова Бэйла издание Daily Express.

Напомним, в последней гонке сезона Формулы-1 в сезоне-2021 решался исход борьбы за титул – у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона было равное количество очков перед этапом в ОАЭ. Британец уверенно лидировал на протяжении всего заезда, но после аварии гонщика «Уильямса» Николаса Латифи Ферстаппен успел совершить пит-стоп из-за выгодной дельты по времени, а Хэмилтон – нет. Во время инициированных жёлтых флагов дирекция гонки приняла решение дать всем круговым возможность вернуться в круг, за счёт чего нидерландец вплотную приблизился к Хэмилтону и использовал преимущество свежих шин, обогнав гонщика «Мерседеса» на последнем круге.