Гарет Бэйл заявил, что перестал смотреть Ф-1 после скандального этапа в Абу-Даби-2021

Известный в прошлом футболист Гарет Бэйл, считавшийся фанатом гонок, рассказал, почему перестал смотреть Формулу-1 после сезона-2021.
«Знаете, я не смотрю Формулу-1 после того, что произошло с Хэмилтоном в 2021 году. Это было несправедливо.
Факт того, что он проехал через весь трафик и не мог совершить пит-стоп… Это не было гонкой ни в одном из её проявлений», – приводит слова Бэйла издание Daily Express.
Напомним, в последней гонке сезона Формулы-1 в сезоне-2021 решался исход борьбы за титул – у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона было равное количество очков перед этапом в ОАЭ. Британец уверенно лидировал на протяжении всего заезда, но после аварии гонщика «Уильямса» Николаса Латифи Ферстаппен успел совершить пит-стоп из-за выгодной дельты по времени, а Хэмилтон – нет. Во время инициированных жёлтых флагов дирекция гонки приняла решение дать всем круговым возможность вернуться в круг, за счёт чего нидерландец вплотную приблизился к Хэмилтону и использовал преимущество свежих шин, обогнав гонщика «Мерседеса» на последнем круге.
- 15 июня 2023
-
23:39
-
23:11
-
22:43
-
22:31
-
22:12
-
21:55
-
21:18
-
20:58
-
20:18
-
19:57
-
19:36
-
19:03
-
18:50
-
18:48
-
18:26
-
17:38
-
17:14
-
16:27
-
15:57
-
15:30
-
14:53
-
14:49
-
14:09
-
13:13
-
12:49
-
12:12
-
11:40
-
11:34
-
10:46
-
10:03
-
00:45
-
00:26
- 14 июня 2023
-
23:16
-
22:36
-
22:09