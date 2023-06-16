«Хаас» принял предварительное решение о составе пилотов на 2024 год

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что команда не планирует менять состав пилотов к 2024 году. Сейчас за «Хаас» выступают Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг. Штайнер признался, что доволен их результатами.

«Если отталкиваться от рынка пилотов, то мы очень довольны теми гонщиками, что у нас есть. Конечно, мы хотели бы объявить состав пилотов [на следующий год] как можно скорее, чтобы не пришлось долго ждать, как в прошлом году», — приводит слова Штайнера Motorsport.

В настоящий момент «Хаас» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе восемь очков. Лидером является австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», на счету которого 287 баллов. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (152 очка). Топ-3 замыкает «Астон Мартин» (134 балла).

Кевин Магнуссен показал шлем на новый сезон: