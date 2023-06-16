«Хаас» правда хочет опередить «Феррари»? Хм, им бы не обанкротиться

На днях закончился приём заявок от новых команд, и руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали пытается убедить текущее руководство дать согласие на увеличение количества участников. Команды возражают, а наибольшее сопротивление оказывает «Хаас». Оно и понятно, в случае появления новых соседей «молодая и амбициозно растущая команда» может обанкротиться. Рассказываем, как новые правила, успех «Астон Мартин» и сотрудничество с «Феррари» могут довести американцев до ухода из Формулы-1.

«Хаас» против «Феррари»

В конце мая Гюнтер Штайнер заявил, что «Хаас» не собирается приобретать статус заводской команды. По его мнению, это не главное условие для успеха в Формуле-1: «Не хочу, чтобы меня поняли неправильно, но производители силовых агрегатов приходят и уходят, а команды остаются». Для подтверждения своих слов тиролец указал на «Астон Мартин», обогнавший в начале сезона «Мерседес»: «Всегда есть шансы, что клиентская команда будет выступать лучше».

В словах Штайнера звучит вызов – возникает вопрос: «Хаас» хочет опередить «Феррари»? Конечно, кусать руку, что их кормит, они не собираются. Но это пока. В планах американцев уже зарождается идея превзойти итальянскую легенду. Только в руководстве слона не замечают – большая разница между «Астоном» и «Хаасом» в том, что почвы для роста у американцев нет.

«Феррари» мешает

«Хаас» страдает от побочного эффекта сотрудничества с «Феррари»: конструкторам сложно внедрять собственные технические решения, если они сильно расходятся с подходом итальянских коллег. Переключиться на рабочую концепцию «Ред Булл» инженеры тоже не могут: шасси имеет уже определенную концепцию, которую просто так не изменить. Команде остается работать над тем что есть.

Подобная финансовая модель убивает «Хаас»: у американцев нет ни серьёзного технического отдела, ни большой базы. Даже сейчас команда не дотягивает до мощностей соперников.

По словам технического директора Симоне Ресты, техническая команда была сформирована только зимой 2020-2021 года и является «довольно молодой». Это второе отличие «Хааса» и «Астон Мартин» – американцы не в силах переманить высокооплачиваемых сотрудников других команд.

Без технической команды «Хаас» не сможет пробиться на позиции «Астона». А с переходом Роба Маршалла в «Макларен» американцы не смогут дотянуться и до своих ближайших соперников. Про соперничество с «Феррари» вообще молчим. Да, в итальянской конюшне есть проблемы, но они не настолько катастрофичны.

Старые песни о финансах

Как бы в «Хаас» ни гордились сотрудничеством с Moneygram, денег команде не хватает. Бюджет команды, по словам Штайнера, практически достиг потолка, прописанного в правилах. Но до трат соперников американцам ещё далеко.

По правилам, за рамками лимита бюджетов находятся зарплаты пилотов и трёх высокооплачиваемых сотрудников, расходы на перелеты и гостиницы, разные взносы и бонусные выплаты для персонала. За счёт этих статей команды первого эшелона могут растянуть свой бюджет даже до $ 300 млн. «Хаас» же еле-еле дотягивается до отметки вдвое ниже. Для экономии бюджета американцы даже уменьшили свой пит-уолл и сохранили $ 250 тыс.

Поправить ситуацию и стать отправной точкой в этой истории успеха может новенький контракт с «Альфа Ромео». Команде не хватает известного имени – европейцы ничего не знают ни о Джине Хаасе, ни о его компании, ни о его команде в NASCAR. Зато история «Альфа Ромео» в Европе на слуху. Если сделка с брендом состоится, то, по информации RacingNews365, она будет приносить американской команде $ 20 млн в год.

Что известно о переговорах «Хааса» и «Альфы»: Компания «Альфа Ромео» может стать титульным спонсором «Хааса» с 2024 года

12 команд как угроза

В ближайшем будущем «Хаас» как клиент вряд ли обгонит «Феррари». Их силовая установка изначально делается под другую команду и не учитывает работу технического отдела американцев. Засматриваться на «Астон Мартин» тоже рано – есть проблемы, требующие решения здесь и сейчас.

Почему их важно решить? Над американцами навис дамоклов меч. Если в спорт придут новые команды, то «Хаас» может оказаться в состоянии банкротства. Выплаты станут меньше, а американцы только встали на ноги. С увеличением количества команд вырастет риск. Это понимают и соперники: «Уильямс» активно развивает техническую команду, в «Заубер» приходит «Ауди», «Макларен» перенимает сотрудников у «Ред Булла», а «Альфа Таури» ничего не боится – за плечами «дочки» большая корпорация с хорошим бюджетом.

Банальное увеличение количества конкурентов создаст трудности для попадания в очковую зону, а нет очков – нет спонсоров. Поэтому маленький «Хаас» может оказаться в невыгодном положении, если не переключит своё внимание на внутренние ресурсы команды. Неважно, хотят ли они повторить успех «Астон Мартин» или побороться с «Феррари». Пусть мечтают, но остаются реалистами. Сейчас для них важно не потерять то, что они когда-то зубами вырвали у Формулы-1.