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Сайнс: у «Феррари» есть фундаментальная проблема с темпом, дело не только в деградации шин

Сайнс: у «Феррари» есть фундаментальная проблема с темпом, дело не только в деградации шин
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что трудности итальянской команды заключаются не только в деградации шин, и отметил проблемы с гоночным темпом.

«Мы постоянно говорим о шинах и деградации, но есть фундаментальная проблема с гоночным темпом. Дело не только в деградации. Честно говоря, анализ показывает, что на данный момент нам не хватает гоночного темпа. Нужно сделать так, чтобы болид бережнее обходился с шинами, но и также нужно, чтобы он был стабильнее с аэродинамической точки зрения. Мы каждый уикенд пробуем что-то новое — с шинами, с подвеской, с аэродинамикой.

Всё началось ещё в конце прошлого года, когда мы завоевали поул в Остине, были на разных трассах близки к поулам, но в гонке проигрывали «Ред Булл». Возможно, в этом сезоне ситуация усугубилась», — приводит слова Сайнса RaceFans.

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