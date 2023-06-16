Ферстаппен скептически высказался о планах Формулы-1 снизить вес болидов

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о планах Формулы-1 добиться снижения веса болидов.

Ранее глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем также высказался в поддержку этой идеи.

«Честно говоря, добиться такого будет немного нереалистично. Иначе бы мы и без того были не такими тяжёлыми, правильно? Кроме того, в 2026 году батарея увеличится и будет весить ещё больше. Так что не уверен, что эти планы идут в верном направлении. Но да, я всегда буду за более лёгкие болиды, потому что машиной 2021 года я наслаждался больше, чем той, что у нас сейчас. С точки зрения манёвренности, конечно, потому что нынешний болид в медленных поворотах бывает похож на лодку», — приводит слова Ферстаппена Autosport.